Zwei Riesling-Preise für Escherndorf

Best of Riesling heißt der größte Riesling-Wettbewerb der Welt. Veranstalter ist zum 13. Mal der Meininger Verlag. Rund 2300 Rieslinge aus dem In- und Ausland wurden verdeckt verkostet. Schirmherr ist der rheinland-pfälzische Weinbauminister Volker Wissing.

Unter den 30 besten Weingütern sind auch zwei aus dem Landkreis vertreten. Das Weingut Horst Sauer aus Escherndorf gewann mit einer Escherndorfer Lump Riesling-Spätlese von 2017 den ersten Platz in der Kategorie „Riesling restsüß“. Das Weingut Rainer Sauer, ebenfalls aus Escherndorf, holte sich mit einem Eiswein vom Escherndorfer Lump von 2016 den ersten Platz in der Kategorie „Riesling edelsüß“, heißt es in einer Pressemitteilung.