Zwei Restaurants in der Region verlieren ihre Michelin-Sterne

Während bei Steffen Szabo in Volkach (Lkr. Kitzingen) die Korken knallten dürften und sich die meisten bisherigen Sterne-Köche der Region über eine erneute Bestätigung ihrer Auszeichnung freuen durften, gab es in Würzburg im Restaurant "Kuno" des Hotels Rebstock diesmal keinen Grund zum Feiern. Bei der bundesweiten Vergabe der begehrten Michelin-Sterne, war das "Kuno" nicht mehr dabei.

"Kuno" und "Schafhof" verlieren Stern

Für Hotelchef Christoph Unckell keine Überraschung, in der Küche hatte es erst vor wenigen Wochen einen Koch-Wechsel gegeben. "In so kurzer Zeit lässt sich das nicht machen", sagte er gegenüber der Redaktion. Auch "Der Schafhof" in Amorbach (Lkr. Miltenberg) hat seinen Stern verloren. Insgesamt listet die Ausgabe 2020 des Guide Michelin Deutschland 308 Adressen mit einem oder mehren Sternen. Der Hotel- und Restaurantführer des französischen Reifenherstellers gilt in Gourmetkreisen als "Bibel der Feinschmecker".

Für den nun in Volkach glänzenden Spitzenkoch Szabo und dessen Mannschaft hat Familie Düker vom Romantik-Hotel und Prädikatsweingut "Zur Schwane" im letzten Jahr ein komplett neues Restaurant eingerichtet, in dem der junge Franke seine Aromenküche präsentiert. Bevor Szabo nach Volkach kam, erkochte er im "Esszimmer" in Coburg mehrfach einen Stern. Zuvor sammelte der Franke Erfahrungen auf Schloss Elmau und im Sterne-Restaurant Eisvogel im Oberpfälzer Seenland. 2016 wurde er erstmalig und als jüngster Sternekoch Bayerns mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet.

Wer seinen Stern unter anderem behalten durfte

Den Michelin-Stern behalten haben langjährige unterfränkische Spitzenköche: Bernhard Reiser vom "Reisers am Stein" in Würzburg etwa. Reisers Küche ist fränkisch verwurzelt. Auch Michael Philipp aus Sommerhausen (Lkr. Würzburg) ist wieder dabei. Im Restaurant "Philipp" lässt sich der Küchenchef von der französischen Küche inspirieren.

Strahlende Gesichter gab es auch wieder im Team von "Laudensacks Gourmet Restaurant" in Bad Kissingen. Hermann Laudensack und Frederik Desch überzeugten die Restaurant-Tester von ihrem Können. Seit 27 Jahren gehört das Restaurant zu den "Sterne-Trägern".

In Weikersheim (Main-Tauber-Kreis) gehört das Restaurant "Laurentius" ebenfalls wieder zum erlesenen Kreis der Ausgezeichneten. Die Inspektoren des Michelin Guide lobten nicht zum ersten Mal die Küche von Spitzenkoch Jürgen Koch.