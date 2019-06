Zwei Rentner machen sich das Leben zur Hölle

Ein seit fast 20 Jahren schwelender Streit zwischen Rentnern in einem Mehrfamilienhaus in Kitzingen ist häufiger eskaliert. Jetzt landete er vor dem Kitzinger Amtsgericht. Dort wurde ein 81-Jähriger wegen Nötigung und fahrlässiger Körperverletzung zu 3900 Euro Geldstrafe (60 Tagessätze zu 65 Euro) verurteilt. Sein "Opfer" ist gerade mal zwei Jahre jünger.

Die Atmosphäre in dem Haus fasste der Angeklagte so zusammen: "Ich habe fast 20 Jahre in der Hölle gelebt." Und: "Ich weiß, dass die Frau mir nach dem Leben trachtet." Die 79-Jährige sprach von "Angst" und "Hass", die das Zusammenleben prägen. Entsprechend ist der Umgangston. "Drecksweib" ist ein gerade noch zitierfähiger und häufig gebrauchter Ausdruck des Rentners, der über die Frau sagte: "Die würde ich nicht mal mit einem Stock anfassen." "Der mag keine Frauen", sagte die inzwischen verwitwete Rentnerin, die auch ihre Stiche setzen kann. Wobei Beleidigungen wie Blödmann oder Idiot oft nur der Einstieg in "Schimpfkanonaden" gewesen sein sollen.

Auf dem Weg zur Wohnung stellt die Frau ihren Nachbarn Rede

In diesem vergifteten Klima kam es Ende Juli 2018 zu den beiden Vorfällen, die jetzt vor Gericht verhandelt wurden. Laut Anklage wollte der Rentner am Morgen aus dem Haus, als ihm die Nachbarin im Weg stand. Er soll die Frau so geschubst haben, dass sie gegen den Briefkasten fiel. Der nächste Akt am Nachmittag: Der Mann war mit Getränkeflaschen auf dem Weg vom Keller in seine Wohnung, als ihn die Frau zur Rede stellen wollte. Wenig später flog eine volle Wasserflasche in ihre Richtung. Die Folge: Ein großer blauer Fleck an der Brust und zwei verletzte Finger. Macht unterm Strich laut Anklage: Körperverletzung (Schubser) und gefährliche Körperverletzung (Wurf mit der Flasche).

"Die machen sich alle das Leben unheimlich schwer." Das Fazit der Staatsanwältin zum Nachbarschaftstreit

"Nichts dran", sagte der Rentner, der "weit ausholen" wollte, um seine Sicht auf die Hölle zu erläutern. Auch wenn die Richterin sich weigerte, "20 Jahre Kitzinger Kriminalgeschichte anzuhören", kam doch raus, wo der Grund für die Differenzen liegt. Es ging gleich nach dem Einzug des Mannes los. Schuld war die Garageneinfahrt: Beim Einfahren fuhr der Mann öfter über das Blumenbeet der Nachbarn. Diese bauten Hindernisse auf und erschwerten damit die Zufahrt. Das reichte, um das Verhältnis auf Jahre zu zerstören.

Das aber interessierte das Gericht nur am Rande. Dort ging es um den 30. Juli und da war sich der Mann sicher, dass gar nichts passiert ist. Früh habe er die Frau lediglich langsam zur Seite geschoben, um an die Türe zu können. Am Nachmittag sei die Frau mit einer Eisenstange aus ihrer Wohnung gekommen und auf ihn losgegangen: "Ich bin erschrocken und habe ihr eine Flasche vor die Füße geworfen. Aus Notwehr", wie er sagte. "Das war’s."

Die Eisenstange entpuppt sich als Gymnastikgerät

Nicht ganz, wie sich am Ende zeigte. Die Streiterei am Briefkasten stellte sich als für die Frau schmerzfrei heraus. Aus der Körperverletzung wurde eine Nötigung. Die Eisenstange vom Nachmittag war ein Gymnastikgerät, das die Frau bei ihrem Auftritt noch in der Hand hatte. Den Wurf mit der Flasche wertete das Gericht nicht als gefährliche, sondern als fahrlässige Körperverletzung.

Die Staatsanwältin kam unterm Strich auf eine Geldstrafe von 3900 Euro. Die Verteidigung sah am Briefkasten keine Straftat, später eine Notwehrsituation und forderte Freispruch. Am Ende gab es die Geldstrafe und die Erkenntnis: "Die machen sich alle das Leben unheimlich schwer."