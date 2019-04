Zwei Opel beschädigt

Aus Unachtsamkeit blieb ein 24-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen mit dem rechten Außenspiegel an einem geparkten Opel hängen. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro.

Fast das Gleiche passierte einem 20-Jährigen, ebenfalls in Kitzingen. In der Bismarckstraße blieb er am Mittwochmorgen mit seinem rechten Außenspiegel an einem geparkten Opel hängen. Auch hier wurde laut Polizeibericht der linke Außenspiegel beschädigt. Schaden: rund 500 Euro.