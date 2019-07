Zwei Motorräder gestohlen

Am Montag zwischen 11.30 und 22.30 Uhr waren in der Schulgasse beziehungsweise Am Zahn in Mainbernheim Diebe unterwegs. Unbekannte klauten zum einen ein Kleinkraftrad, Marke Yamaha, in der Farbe weiß mit dem Kennzeichen 415 AHU und zum anderen ein Kleinkraftrad, Marke Sanyang, in der Farbe silber mit dem Kennzeichen 886 KKS. Laut Polizei hatten die Besitzer die beiden Motorräder zuvor jeweils vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Der Gesamtwert liegt etwa bei 550 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen, Tel.: (09321) 1410.