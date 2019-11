Zwei Männer brachen in Keller ein

Am Samstagabend, gegen 21 Uhr, drangen in Kitzingen, Marienburger Straße, zwei bisher unbekannte männliche Personen über ein Kellerfenster in den Keller eines Gebäudes ein und brachen dort drei Kellerabteile auf. Aus diesen stahlen sie dort gelagerte Getränke und Waschmittel.

Als sie von einer Hausbewohnerin gestört wurden, flüchteten die beiden Richtung Königsberger Straße/Böhmerwaldstraße und von dort weiter in Richtung Egerländer Straße.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder die gestohlenen Gegenstände geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kitzingen, Tel. 09321/141-0, zu melden.