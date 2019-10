Seinsheim vor 18 Minuten

Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Am Montagnachmittag ereignete sich in Seinsheim, im Einmündungsbereich Am Unteren Tor und der Hüttenheimer Straße ein Verkehrsunfall. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, wollte eine 44-jährige VW Touran-Fahrerin in die Hüttenheimer Straße einbiegen. Zeitgleich fuhr eine 51-jährige Vorfahrtsberechtigte mit ihrem BMW die Frankenstraße entlang. Sie wollte in die Iffigheimer Straße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall erlitten beide Frauen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die BMW-Fahrerin in die Klinik nach Ochsenfurt. Der Schaden beträgt circa 8000 Euro.