Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß 

Am Mittwochabend befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem BMW die St2271 von Kitzingen in Richtung Volkach. Dabei brach ihm, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer langgezogenen Rechtskurve das Heck nach links aus, teilt die Polizei mit.

Dadurch rutschte er quer auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Pkw eines 42-jährigen Mannes zusammen. Die beiden Insassen des entgegenkommenden Daimlers kamen leichtverletzt in die Klinik Kitzinger Land. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt beläuft sich dieser auf ca. 4000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der beiden Fahrzeuge wurde die St2271 durch die Feuerwehr Kitzingen für rund zwei Stunden voll gesperrt.