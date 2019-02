Zwei Lehrer in den Ruhestand verabschiedet

Im Schulamtsbezirk Kitzingen wurden mit Rosemarie Groll, Lehrerin an der Dr.-Karl-Heinz-Spielmann-Grundschule Iphofen, und Klaus Kram, Schulleiter an der Grundschule Maindreieck Marktbreit, zwei bewährte Pädagogen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Bei einer Feier am Staatlichen Schulamt dankte Landrätin Tamara Bischof den beiden Jungpensionären für ihren jahrzehntelangen Einsatz und ihr großes Engagement für die ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler. Außerdem wünschte Bischof ihnen alles Gute für ihre Zukunft und überreichte ihnen die Ruhestandsurkunden. Der Würdigung und den Glückwünschen der Landrätin schlossen sich Schulamtsdirektor Kurt Krause, Schulrat Veit Burger sowie der Personalratsvorsitzende Andreas Liebald an.