Albertshofen vor 1 Stunde

Zwei Konzerte mit dem Trio Ars Sonorum

Zu einer kurzweiligen Reise durch die Klangvielfalt der Blechblasinstrumente lädt das Trio Ars Sonorum am Donnerstag, 30. Mai, in die katholische Kirche St. Eucharius nach Sommerach und am Samstag, 1. Juni, in die evangelische Kirche St. Nikolaus nach Albertshofen ein.