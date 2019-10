Dettelbach vor 1 Stunde

Zwei Insektenhotels für Dettelbach

Seit einigen Jahren sind auf dem Werksgelände der Firma Lindner Norit in Dettelbach zehn Bienenvölker beheimatet, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Mitarbeiter der Mainfränkischen Werkstätten im Nachbarort Schwarzenau betreuen die Bienen das ganze Jahr hindurch, schleudern den Honig und füllen ihn in Gläser ab. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bienenvölkern steht nun ein Insektenhotel. Eine jahrgangsübergreifende Projektgruppe der Realschule Dettelbach baute laut Mitteilung zwei Insektenhotels in der Werkstatt der Firma. Die Fertigung erfolgte unter Aufsicht des Leiters der Werksinstandhaltung Achim Hammer und Holger Bock. Der Projektleiter und Lehrer der Realschule Dettelbach, Roman Kruse, schaffte es, mit seiner Schülergruppe die Insektenhotels an zwei Nachmittagen für die neuen Bewohner bezugsfertig zu machen. Mittlerweile steht ein Insektenhotel auf dem Gelände der Realschule Dettelbach, das zweite hat seine Heimat neben den Bienenvölkern am Werksgelände der Firma Lindner Norit gefunden.