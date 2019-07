Kitzingen vor 28 Minuten

Zwei Beamte bei tätlichem Angriff verletzt

Am Donnerstag gegen 20 Uhr wurde die Polizei zu einem Streit in die Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen gerufen. Ein amtsbekannter 32-Jähriger hatte dort vor dem Anwesen seiner ehemaligen Freundin randaliert und dabei Haustüre und Briefkasten beschädigt.