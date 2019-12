Sommerach vor 44 Minuten

Zwei Autos streifen sich

Am Freitag gegen 7.50 Uhr hat eine 58-jährige VW-Fahrerin von Dimbach kommend die Staatsstraße 2271 überqueren und in Richtung Sommerach weiterfahren wollen, berichtet die Polizei. Die Frau hielt am Stoppschild, fuhr jedoch etwas zu weit nach vorne. Ein auf der Staatsstraße fahrendes Auto mit einem Mann am Steuer streifte den Wagen der Frau, ohne dies zu bemerken. Er setzte seine Fahrt fort, ohne dass die 58-Jährige sich das Kennzeichen zur Schadensregulierung merken konnte.