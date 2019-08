Iphofen vor 39 Minuten

Zwei Autos stoßen zusammen, 15 ooo Euro Schaden

Ein Unfall ist am Dienstagfrüh an der Einmündung zur Bundesstraße 8/Am Landturm in Iphofen passiert. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw nach links in die Bundesstraße einbiegen. Dabei übersah der Mann einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Mitsubishi.