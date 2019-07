Dettelbach vor 23 Minuten

Zwei Autos stießen zusammen

Ein 22-jähriger Autofahrer befuhr am Mittwochnachmittag die Straße Am Felsenkeller in Dettelbach und wollte nach links auf die Staatsstraße 2250 einbiegen. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei einen von rechts kommenden BMW-Fahrer. Die beiden Autos stießen zusammen. Der Schaden wird auf circa 3500 Euro geschätzt.