KITZINGEN vor 39 Minuten

Zwei Autos mit ätzender Flüssigkeit beschädigt

Im Bereich des Hindenburgring Nord in Kitzingen beschädigte in der Nacht auf Mittwoch ein Unbekannter zwei dort geparkte BMW mit einer ätzenden Substanz. Die Flüssigkeit wurde laut Polizeibericht auf die Motorhaube, dem Kofferraumdeckel sowie entlang der Beifahrerseite aufgebracht. Der Schaden an den zwei Fahrzeugen beläuft sich auf 5000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.