Zwei Autos in Kitzingen beschädigt

Zwei Autos wurden in Kitzingen beschädigt: Bereits in der Zeit von Samstag, 21. Dezember, 23 Uhr bis Montag, 23. Dezember, 10.30 Uhr wurde in Kitzingen, Alte Poststraße, die Fahrerseite und der rechte vordere Kotflügel eines schwarzen VW Golf Variant zerkratzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro.

Vermutlich auf dem Parkplatz des Kitzinger Hallenbades in der Marktbreiter Straße, wurde am 26. Dezember zwischen 12.30 und 18.30 Uhr ein schwarzer Audi A6 hinten rechts beschädigt. Offensichtlich hat jemand mit dem Fuß dagegen getreten. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf circa 1500 Euro.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (0 93 21) 14 10.