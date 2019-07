Kitzingen vor 1 Stunde

Zuzug: Bauunternehmen Schirmer startet am Giltholz

In der Straße Am Giltholz in Kitzingen hat sich das Unternehmen Schirmer-Bau niedergelassen. Vor geladenen Gästen schilderte Unternehmer Rainer Schirmer den Werdegang des erst vor fünf Jahren gegründeten Unternehmens, das aus dem Raum Würzburg nach Kitzingen in neue Betriebsgebäude zog.