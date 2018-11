Zuschuss für den Radweg entlang der Klinge in Sicht

Die Gemeinde Castell strebt den Ausbau des Radwegs entlang des Flurstücks Klinge in Richtung Wiesenbronn an, der amTrautberg entlangführt. In der Sitzung des Gemeinderats wurde eine Berechnung der Kosten in Auftrag gegeben, nachdem nun Möglichkeiten auf einen Zuschuss von bis zu 70 Prozent vom Amt für Landwirtschaftliche Entwicklung in Aussicht gestellt wurden. "Der Weg ist fällig. Er muss ausgebaut werden, weil er auch als Radweg dient", unterstrich Bürgermeister Jochen Kramer die Notwendigkeit aus seiner Sicht.

Der schlecht, oder kaum befestigte, 1,8 Kilometer lange Flurweg stand schon mehrfach zur Debatte für einen Ausbau. Radfahrer nutzen ihn ungern, weil er recht holprig und schwer befahrbar ist. Bislang scheiterte ein Ausbau am Geld, Zuschüsse wurden nicht in Aussicht gestellt. Das hat sich geändert, wie ein neuer Vorstoß der Gemeinde bei den Behörden zeigte.

Dort gibt es Förderprogramm, sofern der Weg nicht als Gemeindeverbindungsstraße eingestuft ist. Die erforderliche Breite von drei Metern weise er auf, so der Bürgermeister. Außerdem wurde die Trasse nicht als Kernweg für die Landwirtschaft ausgesucht. Beim ersten Blick auf die Strecke sagte ein Fachmann, dass sie komplett neu gemacht werden müsse. Die Pflastersteine, die über weite Strecken noch dort verlegt sind, könne man nach dem Ausbau vielleicht schreddern und dann als Unterbau für eine asphaltierte Trasse verwenden. Die Kosten für die Sanierung des Weges hatte der Fachmann grob auf 350.000 Euro geschätzt.

Die Gemeinderäte zeigten sich angetan vom Ausbau. Thomas Hüßner schlug vor, für den Fall gleich eine Breite von vier Metern einzuplanen, damit landwirtschaftliche Fahrzeuge dort besser fahren könnten. Georg Schwab regte an, die Gemeinde möge auch beim Landkreis Kitzingen wegen eines Zuschusses nachfragen, schließlich würde die Befestigung der Strecke auch das Radwegenetz des Kreises aufwerten.

In der Sitzung beschloss das Ratsgremium außerdem einen Zuschuss für den Posaunenchor. Die Musiker hatten angefragt, weil sie Tenorhörner und Trompeten für vier Nachwuchsschüler anschaffen möchten, was den finanziellen Rahmen des Chores übersteige. Auch hier zeigten sich die Räte aufgeschlossen. Der Vorschlag Volker Hartmanns, pro Schüler 300 Euro zu gewähren, wie es bei der Sing- und Musikschule Steigerwald für die musikalische Früherziehung üblich ist, fand Gefallen. Die Gemeinde steuert dem Kauf somit 1200 Euro zu.