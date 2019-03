Zuschüsse für die Denkmalpflege finden Zustimmung

Zuschüsse verteilen – darauf durften sich die Angehörigen des Wirtschafts-, Kultur- und Tourismus-Ausschusses des Kreisgremiums am Dienstag freuen und das Füllhorn ausschütten, wenngleich es nicht um die ganz großen Summen ging.

Was selten ist: Selbst anstehende Mehrausgaben sorgten im Ausschuss für keine langen Gesichter. Sichtbar wurde dies bei Zuschüssen für die Denkmalpflege. Wer im Landkreis Kitzingen etwa ein historisches Gebäude erhält und verschönert, und dafür mitunter viel Geld ausgibt, erhält einen Zuschuss. 75 000 pro Jahr sind im Haushalt hierfür vorgesehen. Doch aus dem Vorjahr liegen Zuschussanträge vor, die sich auf 120 000 Euro summieren. Kein Problem, befanden die Ausschussmitglieder und genehmigten die Mehrausgaben, zumal es erklärte Absicht des Landkreises sei, die Ausgaben in diesem Bereich nicht stur zu deckeln, sondern alle berechtigten Antragsteller zu unterstützen. Ebenso einstimmig erhöhte der Ausschuss die jährlich fest eingeplante Zuschusssumme auf 100 000 Euro, weil die bisherigen 75 000 Euro in den vergangenen Jahren nie ausgereicht haben. Diese Ausgaben für die Denkmalpflege stünden "dem Kulturlandkreis gut zu Gesicht", befand Landrätin Tamara Bischof.

Landkreis unterstützt Musik-Großveranstaltung in Volkach

Um weit weniger Geld drehte es sich bei den weiteren Zuschüssen, die der Ausschuss jeweils einstimmig vergab. Der Landkreis wird das Projekt Synagogen-Gedenkband Bayern mit 3000 Euro mitfinanzieren. Hintergrund: Im zweiten Teil des dritten Bands der Reihe werden auch die ehemaligen Synagogen im Landkreis Kitzingen gewürdigt. 5000 Euro überweist der Kreis an die Stadt Volkach, um eine Finanzlücke zu schließen, die Volkach für die Bayerische Zentralveranstaltung der Europa-Tage der Musik noch hat. Die Großveranstaltung vom 28. bis 30. Juni soll die Stadt an der Mainschleife laut Budgetplan 95 500 Euro kosten, die bis auf 5000 Euro bereits aus dem Volkacher Stadthaushalt sowie durch Spenden gesichert sind. Von 409 auf künftig 500 Euro erhöhte der Ausschuss den jährlichen Zuschuss für den Imker-Kreisverband Kitzingen.

Simone Göbel vom Regionalmanagement am Landratsamt stellte dem Ausschuss unter anderem das Vorhaben vor, die Wanderwege im Kitzinger Teil des Naturparks Steigerwald einheitlich und besser auszuschildern.

Industrie- und Gewerbeflächen besser vermarkten

Dem Vortrag von Wirtschaftsförderin Kristina Hofmann entnahmen die Ausschussmitglieder, dass es im kommenden Jahr – nach einem Jahr Pause – wieder eine Berufsbörse für Stadt und Landkreis Kitzingen geben soll. Zudem nannte sie ein weiteres Projekt: Ein gezielteres Management vorhandener Flächen im Landkreis für Industrie und Gewerbe, wobei stärker als bisher bei möglichen Interessenten geworben werden soll.

Der Ausschuss beschäftigte sich noch mit zwei Formalien: Er empfiehlt dem Kreistag, der Bildung eines Zweckverbands für das Kirchenburgmuseum Mönchsondheim zuzustimmen, um dessen gewachsenen Betriebsumfang besser – auch rechtlich – abzusichern, als dies bisher als eingetragener Verein der Fall ist. Der Tourismusverband Steigerwald ändert mit Zustimmung des Ausschusses seine Rechtsform und tritt künftig als Steigerwald Tourismus e. V. auf – mit eingeschränkter Haftung und der Möglichkeit, Fördergeld für Projekte zu erhalten sowie selbst Projekte durchzuführen.