Wiesentheid vor 1 Stunde

Zuschüsse für Adelshaus gekürzt

Zwei Zuschussanträge der Graf von Schönbornschen Hauptverwaltung ließen den Wiesentheider Gemeinderat diskutieren. In den Schreiben ging es einmal um denkmalpflegerische Maßnahmen an den Toren und Zäunen des Schlossparks. Der zweite Antrag hatte die Sanierung der Schönbornschen Kreuzkapelle zum Inhalt. Beides will das Haus Schönborn angehen.