Zusammenstoß vor der Steigerwaldhalle

Am Samstag gegen 9 Uhr missachtete eine 81-jährige Golffahrerin beim Ausfahren vom Parkplatz an der Steigerwaldhalle in die Jahnstraße in Wiesentheid die Vorfahrt einer dort von links kommenden 72-jährigen Opel-Corsa-Fahrerin, was zu einem Zusammenstoß führte. Dabei überschlug sich der Opel und blieb laut Polizei auf dem Dach liegen. Beide Opel-Insassen wurden durch Feuerwehr Wiesentheid aus dem Fahrzeug befreit. Zwei Personen, die jeweiligen Fahrerinnen, wurden leicht verletzt. Ein Mitfahrer im Opel blieb unverletzt. Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort. Der Schaden betrug alles in allem 10 500 Euro.