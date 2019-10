Volkach vor 35 Minuten

Zusammenstoß verläuft glimpflich

Ein 19-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag die Industriestraße in Volkach entlang. Er bog in die Dimbacher Straße ab ein und übersah dabei laut Polizeibericht einen vorfahrtsberechtigten Seat Ibiza. Glücklicherweise blieben bei dem Zusammenstoß beide Fahrer und drei mitfahrende Kleinkinder unverletzt, so die Polizei. Der Schaden beträgt etwa 1800 Euro.