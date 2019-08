Kitzingen vor 1 Stunde

Zusammenstoß nach

Vorfahrtsverletzung



Am Montagmorgen fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Lkw aus einer Grundstücksausfahrt in den Lochweg in Kitzingen ein. Laut Polizeibericht übersah der Mann dabei einen von rechts kommenden Opel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Schaden wird auf circa 4000 Euro geschätzt.