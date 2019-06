Buchbrunn vor 5 Stunden

Zusammenstoß mit Traktorgespann

Am Dienstag um 18.35 Uhr, waren zwei Autofahrer auf der Kreisstraßevon Mainstockheim in Richtung Buchbrunn unterwegs. Auf Höhe der Ringstraße wollte ein 46-jähriger Winzer mit seinem Traktorgespann nach links abbiegen. Eine nachfolgende 63-jährige Peugeot-Fahrerin schätzte die Si-tuation falsch ein und stieß beim Überholversuch mit dem Traktor zusammen. Durch den Aufprall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik Kitzinger Land gebracht. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht eta 5000 Euro.