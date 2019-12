Kitzingen vor 29 Minuten

Zusammenstoß mit Radfahrer

Am Mittwoch kam es an der Einmündung zur Inneren Sulzfelder Straße/Friedrich-Ebert-Straße in Kitzingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-Jähriger bog mit seinem Auto nach links in die Innere Sulzfelder Straße ein. Wie die Polizei berichtet, missachtete er dabei einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer. Dieser prallte gegen die Motorhaube des Wagens, wurde aber nicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro.