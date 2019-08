Kitzingen vor 49 Minuten

Zusammenstoß in der Flugplatzstraße

An der Einmündung Hirtengraben zur Flugplatzstraße in Kitzingen übersah am Mittwochnachmittag ein 49-Jähriger beim Abbiegen in die Flugplatzstraße einen von rechts kommenden BMW. Wie die Polizei mitteilte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt, der Schaden wird auf circa 4500 Euro geschätzt.