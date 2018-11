Zusammenstoß beim Einordnen in den Kreisverkehr

Am frühen Montagmorgen war ein 56-Jähriger mit seinem Ford auf der St 2420 von Rüdenhausen kommend unterwegs. In den Kreisverkehr fuhr er ordnungsgemäß ein. Auf Höhe der Einfahrt Abtswind bog eine 52-jährige Fahrerin eines BMW ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah sie jedoch den Ford, so dass dieser einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 1750 Euro, heiß es in einem Polizeibericht.