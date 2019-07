Kitzingen vor 1 Stunde

Zusammenstoß beim Einbiegen

Am Dienstagmorgen befuhr ein 52-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw den Hirtengraben in Kitzingen. An der Einmündung zur Flugplatzstraße bog der Mann nach links ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 48-jährigen Fahrzeugführers. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro.