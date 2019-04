Volkach vor 1 Stunde

Zusammenstoß auf der Kreuzung

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in der Josef-Wächter-Straße in Volkach ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein 67-Jähriger bog mit seinem Auto von der Josef-Wächter-Straße aus nach links in die Staatsstraße 2271 ein.Hierbei übersah der Mann einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW-Golf. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.