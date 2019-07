Zusammenstoß an der Ampel

An der Kreuzung der Bundesstraße 8/Egerländer Straße in Kitzingen kam es am Dienstagnachmittag zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 64-jähriger Autofahrer fuhr auf der Bundesstraße 8 stadtauswärts. Ihm kam ein gleichaltriger Fahrer auf der Linksabbiegerspur entgegen. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich zusammen, teilt die Polizei mit. Beide Männer behaupteten daraufhin, die Ampel habe ihnen grün angezeigt. Die Polizei konnte die Schuldfrage an der Unfallstelle nicht eindeutig klären. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 5500 Euro.

