Zusammenstoß an Tankstellenausfahrt

Als eine Autofahrerin am Montagnachmittag von einem Tankstellengelände in der Rüdenhausener Straße in Wiesentheid herausfahren wollte, übersah sie einen ortsauswärtsfahrenden Pkw. Dessen 73-jährige Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, so die Polizei. Ein beteiligtes Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schaden: 6200 Euro.