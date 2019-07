Dettelbach vor 38 Minuten

Zusammenstoß am Maintor

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich am Maintor in Dettelbach, an der Einmündung zur Staatsstraße 2450, ein Unfall. Eine 54-jährige Fahrzeugführerin bog mit ihrem Pkw nach rechts ab und übersah dabei einen von links kommenden VW. Wie die Polizei mitteilte, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Es entstand ein Schaden von circa 8500 Euro.