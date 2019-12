Zusammenprall: Vorfahrt missachtet

Weil eine 34-jährige Frau mit ihrem Auto die Vorfahrtsregelung rechts vor links missachtete, kam es am Heiligen Abend gegen 13.45 Uhr in Gnodstadt zu einem Unfall, wie die Kitzinger Polizei mitteilt. Die 34-Jährige fuhr in der Schmiedsgasse in Richtung Geisbuck und übersah an der Kreuzung einen von rechts kommenden Wagen einer 47-jährigen Frau, die den Zusammenstoß beider Autos nicht mehr verhindern konnte. Der Schaden: rund 1.000 Euro.