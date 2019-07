Marktbreit vor 1 Stunde

Zur Jubelkonfirmation in die Marktbreiter St. Nikolai-Kirche

Der Herr ist meine Stärke und mein Schild; auf ihn traut mein Herz und mir ist geholfen. Nun ist mein Herz fröhlich, und ich will ihm danken mit meinem Lied (Psalm 28,7). So lautete das Thema der diesjährigen Jubelkonfirmation in der evangelischen St. Nikolai Kirche in Marktbreit.Das Foto zeigt (oben von links) Pfarrer Thomas Volk, Johann Kolbert, Johann Wagner, Heinz Deuerling, Heidi Kleisinger geb. Falter, Felizitias Sagebiel geb. Paulig, Christine Schwab, Dieter Esser, Christian Harkort, Irmgard Riegler geb. Hegwein, Melanie Müller geb. Hüblein, Adelheid Schlumberger geb. Benkert, Stefan Dienesch, Irene Csonták-Mahlke geb. Mahlke, Erika Baumann geb. Mahlke, Jutta Kopp geb. Marotz, (Untere Reihe von links) Eleonore Friedlein geb. Ehmann, Hermann Breitenbach, Lydia Hofmann geb. Müller, Hedwig Kress geb. Ziermann, Ingrid Kuhn geb. Eichhorn, Elfriede Schneider geb. Löffler, Elfriede Uhl geb. Wagner, Herma Gsell geb. Fuchs, Erich Glück und Hiltrud Beck geb. Schaller. Es fehlt Stephan Camerer.