Wiesentheid vor 1 Stunde

Zum Skifahren nach Österreich

Wie schon in den letzten Jahren auch ging es vor den Faschingsferien für 88 Schüler der 6. und 7. Jahrgangsstufe und acht Lehrkräfte des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid nach Mayrhofen (Österreich), um das Skifahren zu erlernen oder das bereits vorhandene Können zu verbessern. Gleich am ersten Nachmittag konnten die Anfänger laut Pressemitteilung nach der Skiausleihe die ersten Erfahrungen vor ihrer Unterkunft sammeln, um am folgenden Tag erfolgreich in die Woche zu starten. Gutes Wetter motivierte die Skifahrer ebenso wie die Aufgabe, ihren Skilehrer mit Hilfe von Pistenplänen an einen bestimmten Punkt im Skigebiet zu bringen. Am Abend standen jeweils verschiedene Aktivitäten auf dem Programm. Weiterhin erfuhren die Kinder mehr über die richtige Kleidung beim Skifahren, die Pistenregeln und Lawinenkunde.