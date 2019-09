Zum Schulstart: Mehr ABC-Schützen im Landkreis Kitzingen

"Wir sind auch heuer wieder zuversichtlich, dass am ersten Tag die Schule beginnt", zitiert Kurt Krause halb im Scherz einen alten Schulrat. Seit drei Jahren leitet der 63-Jährige das Schulamt in Kitzingen. Kurz bevor für die Schüler am 10. September das neue Schuljahr und damit wieder der Ernst des Lebens beginnt, berichtet er von wachsenden Grundschülerzahlen und Lehrern, denen es im Landkreis Kitzingen gut gefällt.

Kurt Krause: Bisher hat der Schulleiter in letzter Instanz über die Aufnahme in die Schule entschieden. Jetzt entscheiden die Eltern. Dadurch hat sich die Rückstellungsquote bei uns für diese Altersgruppe mehr als verdoppelt.

Krause: Bereinigt haben wir in Grund- und Mittelschulen einen Zugewinn von 20 bis 30 Schülern. In den Mittelschulen haben wir jetzt die schwachen Geburtsjahrgänge und in den Grundschulen stärkere Jahrgänge und entsprechend einen Zuwachs bei den Einschulungen, mit kleinen Unterschieden zischen den Schulstandorten. (Zahlen siehe Infobox)

Krause: Das ist schwer zu sagen. Es sind um die 40 Lehrer, die gehen oder kommen, mit unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen. Das ist ähnlich wie in den Jahren zuvor.

Krause: Ja, bis auf Ausnahme der Lehrer, die aus Sondermaßnahmen kommen. Das sind fertig ausgebildete Realschul- oder Gymnasiallehrer, die quasi umschulen. Das sind nicht viele: eine Lehrerstelle an einer Grundschule und zwei Stellen an Mittelschulen.

Krause: Im Prinzip nicht. Eine genaue Zahl kann man da schlecht sagen. Wir haben da zum Beispiel Schwangere, die plötzlich ausfallen, oder es kommt jemand aus Elternzeit zurück.

Krause: Das wird nach Stunden angegeben. Und das sind um die 500 für Mittelschul-, Grundschul- und Fachlehrer. Da sind welche dabei, die haben acht Wochenstunden, andere haben 28. Entsprechend müssen wir schauen, dass ich mit der mobilen Reserve die Lücken durch Ausfälle von Lehrern abdecke.

Krause: Nein. Wir haben weiter acht Mittelschulen und 18 Grundschulen.

Krause: Das ist immer relativ. Von dem, was wir an Lehrerstunden zugewiesen bekommen, sind wir gut versorgt. Wir haben den Vorteil, dass wir hier in Kitzingen sehr viele Bewerber haben.

Krause: Scherzhaft gesagt am guten Wein. Aber ernsthaft: Kitzingen ist ein sehr angenehmer Landkreis. Die Menschen leben hier gerne. Es gibt Zuzug, mit vielen jungen Familien. Viele der jungen Lehrer stammen aus der Region.

Krause: Natürlich. Aber die Frage dahinter ist letztendlich doch die: Wie viele Lehrer möchte eine Gesellschaft bezahlen? Daher gibt es Limits. Mehr Lehrer erhalten wir nicht zugewiesen. Wenn, wie in der Politik immer wieder gefordert, die Lehrerstellen aufgestockt würden, wären wir die Ersten die "Juhu" schreien.

Krause: Dieses Konzept ist nicht entstanden, um zu kleine Klassen zu kompensieren. Das ist ein pädagogisches Konzept. Was wir nicht wollten, ist, dass Schulen im Angebot ständig wechseln. Es ist auch kein Modell, um Lehrer einzusparen, manchmal erfordert es auch mehr Lehrerstunden. Das Modell der sogenannten Flexschulen hat das weitergeführt. Diese ermöglichen es Schülern, die ersten beiden Jahre in einem Jahr zu machen, oder in drei Jahren.

Krause: Der Grund liegt darin, dass die Klassenstärken kleiner geworden sind. Die Schulen müssen so schauen, wie sie eine AG organisieren können.

Krause: Was ich immer wieder höre, ist, dass wir in Bayern mehr Lehrer haben als früher. Nur durch kleinere Klassen usw. wird dies wieder aufgehoben. Die Unterrichtssituation ist vielerorts schwieriger geworden, daher würden uns mehr Lehrer gut tun. In die Lehrerausbildung sollte weiter investiert werden.

Krause: Die Schulen sollen ja immer das reparieren, was in der Gesellschaft als Defizit festgestellt wird. In den Schulen unterrichten Lehrer nach dem Lehrplan, und damit sind die geforderten Kompetenzen abgedeckt. Hervorzuheben sind hier die Mittelschulen, die in den praktischen Fächern sehr viel Alltagskompetenzen vermitteln. Und dann gibt es etwa noch die Schülerfirmen, die den Schülern in ihren Kompetenzen helfen, ebenso die Praktika in Betrieben.

Krause: Es bleibt oft die Aufgabe der Lehrer, die Schüler über Differenzierungen zu unterstützen. Das zeichnet Grund- und Mittelschullehrer aus, dass sie Klassenlehrer und nicht nur für wenige bestimmte Fächer zuständig sind.

Krause: Es ist die Sache der Eltern, einen Schulbegleiter zum Beispiel beim Bezirk zu beantragen, vor allem im inklusiven Bereich. Der ist dann dafür da, Defizite der Kinder zu kompensieren. Die Schulen beraten die Eltern dahingehend. Es haben sich bei mir noch keine Eltern beschwert, dass sie keinen Schulbegleiter bekommen haben.