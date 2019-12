Zum Knobeln: Ein Mathe-Spaziergang durch Geiselwind

Henrik Müller hat ein Faible für Mathematik und Zahlen. „Schon immer, seit der Grundschule“, wie der 17-Jährige aus Geiselwind sagt. Er ist Abiturient am Gymnasium in Wiesentheid und hat dort eine ungewöhnliche Seminararbeit abgegeben. Im Rahmen des Seminars „Mathematik in Sport und Spiel“ erstellte er einen Mathe-Rundgang, einen Trail, durch Geiselwind mit fünf Aufgaben.

Die legte er auf dem Internetportal „MathCityMap.eu“ an. Auf dieser Plattform befinden sich aus vielen Städten und Gegenden, beinahe aus der ganzen Welt, Aufgaben, die man am besten direkt vor Ort lösen kann.

Matheaufgaben zum Knobeln und Ausprobieren

Die mathematischen Herausforderungen sind in erster Linie für Schüler der siebten bis zehnten Jahrgangsstufe gedacht. Die Aufgaben lassen sich über eine App abrufen, auf der auch der genaue Standort des zu berechnenden Objekts angegeben ist. Als Vorarbeit suchte sich Henrik in seinem Heimatort fünf Stellen aus, an denen er Gegenstände des Alltags in Rechenaufgaben kleidete.

Wichtig soll laut Vorgabe der Realitätsbezug sein. Den hat Henrik. Beim Gang durch den Ort fand er viele geeignete Stellen, von denen er fünf auswählte. Seine Aufgaben heißen "Kletternetz", „Wasserpumpe“, "Stahlpavillion“, „Golfplatz“ und „Steinbrunnen.“ Dort gilt es zum Beispiel, den Inhalt eines Brunnentrogs zu berechnen.

Henrik Müllers Aufgabe „Kletternetz“ wählten die Betreiber der Internetseite sogar zur Aufgabe der Woche, was bei den vielen eingehenden Aufgaben und nicht unbedeutend ist. So gilt es dabei, das Klettergerät auf dem Spielplatz neben der Grundschule in Geiselwind genau zu untersuchen. Das Geflecht weist gleich mehrere komplexe geometrische Strukturen und Körper auf. Zum Berechnen kommen Formeln von Kreisen, Pyramiden, Zylinder und manches mehr zum Einsatz.

Alles selbst erarbeitet

Hier, wie auch bei den anderen Körpern, maß Henrik erst einmal vor Ort genau alles ab. Dann erstellte er am Computer ein Modell von dem Teil. „Ich habe dann überlegt, wie könnte ich die Körper berechnen“, schildert er weiter. Das klappte bei ihm relativ schnell.

Für seine Seminararbeit ließ er den Mathe-Trail und die Aufgaben von Schülern testen. Um das zu erleichtern, gab Henrik je drei Hinweise und legte die 3D-Modelle des zu berechnenden Gegenstands in die App. Eine Gruppe aus der 11. Klasse probierte sich mit unterschiedlichem Erfolg daran. „Es taten sich einige schon schwer, andere schafften es in der vorgegebenen Zeit von zwei Stunden“, so der 17-Jährige.

Teamarbeit, wie auch der Spaß an Mathematik, solle mit solchen Aufgaben gefördert werden. Bei dem Ganzen gehe es auch darum, Mathematik erlebbar zu machen, so Henrik. Interessant sei zudem, dass man gleich über die App erfährt, ob man richtig liegt, oder nicht.

Projektnote fließt ins Abitur ein

Über sein Projekt der ungewöhnlichen Rechenaufgaben mit Bezug zur Realität hielt Henrik ein Referat in der Schule. Die Seminararbeit hat er abgegeben; nun wartet er auf das Ergebnis. Das wird in die Abiturnote eingerechnet.

Im Mai stehen die Abitur-Prüfungen an, auch bei Henrik an. Was danach kommt? „Irgendwas Naturwissenschaftliches. Genaue Pläne habe ich noch nicht“, blickt er voraus. Der junge Rechenkünstler wird sicher noch einige Aufgaben zu lösen haben.