Die kommende Sitzung des Stadtrates Prichsenstadt am 2. April um 19 Uhr ist die erste nach der Kommunalwahl und könnte vielleicht schon die letzte vor dem Ende der Wahlperiode sein. Zumindest theoretisch, sagt Bürgermeister René Schlehr, "steht für den 23. April noch eine Ratssitzung im Kalender, die letzte vor der konstituierenden Sitzung". Ob die zweite April-Sitzung noch stattfinden wird, ist noch nicht ganz klar.

Klar hingegen ist der Termin am 2. April, und das mit nur einem Tagesordnungspunkt: der Haushalt 2020. "Den müssen wir verabschieden, sonst ist die Stadt nicht handlungsfähig", sagt Schlehr. Um die Vorgaben von 1,50 Meter Abstand auch sicher zu gewährleisten, zieht der Rat für die Sitzung aus dem Ratssaal in die Turnhalle der Grundschule um. "Dort ist mehr als genügend Platz, auch für Zuhörer", so Schlehr. Wobei er im Telefonat mit dieser Redaktion anmerkte, dass er bis auf den Reporter der Main-Post sinngemäß "wenig bis keine Zuschauer" erwarten würde.

Der Haushalt der Stadt Prichsenstadt dürfte sich bei ungefähr 17,3 Millionen Euro einpendeln. Grundlage für den Haushalt ist der Finanzplan der Stadt für die kommenden vier Jahre, den die Räte in ihrer vorigen Sitzung zwei Stunden lang intensiv besprochen hatten. Änderungen, die sich in der Diskussion ergaben, sind vom Kämmerer Marco Kölln bereits eingearbeitet worden, so dass niemand aus dem Gremium über irgendwelche Zahlen überrascht werden dürfte. Somit sieht Schlehr die zusammenhängenden Beschlüsse über den überarbeiteten Finanzplan, den Stellenplan und Haushalt als "kurze und schmerzlose Angelegenheit" an. Weiterhin stehen noch die Punkte "Bürgerfragen" und "Sonstiges, Wünsche und Anfragen" (letzteres nur für die Räte) auf der Tagesordnung.