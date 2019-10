Volkach vor 1 Stunde

Zum 25-jährigen Jubiläum: 25 Freistunden für das Ehrenamt

Die Helios Kliniken feiern dieses Jahr 25-jähriges Bestehen, darunter auch die Klinik in Volkach. Das Haus ist sogar eines der vier Gründungshäuser, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei der Jubiläumsfeier gab es neben Musik, Erinnerungen und einer Ausstellung den bundesweiten Wettbewerb Herzensprojekt. Jeder Mitarbeiter, der sich in seiner Freizeit ehrenamtlich engagiert, konnte sich daran beteiligen. Das Siegerprojekt wird mit 25 Freistunden honoriert. Dabei war es egal, wo das Ehrenamt absloviert wird.