Reupelsdorf vor 31 Minuten

Zuhören und mitsingen beim Reupelsdorfer Adventskonzert

Musik zuhören, die die weihnachtliche Vorfreude stärkt und auch selbst mitsingen – ein "Mitmach-Adventskonzert". So kann man das Konzert in Reupelsdorf beschreiben, heißt es in einer Pressemitteilung. Vier Tenorhörner oder Posaunen, drei Trompeten oder Flügelhörner, eine Tuba und ein Schlagzeug – Tetila Brass, das Blechbläserensemble, eröffnete mit einem Trumpet Voluntary. Mit elf weiteren Kompositionen, arrangiert für Brass-Ensembles, zeigten die neun Musiker unter Leitung von Fabian Weiß, dass für hohes Klangvolumen kein großes Orchester notwendig ist.