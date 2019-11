Abtswind vor 27 Minuten

Zufrieden mit dem Badesommer

Was die Statistik zu Badegästen betrifft, verzeichnete die Gemeinde Abtswind in ihrem Freibad zwar keinen Rekordsommer. Bürgermeister Jürgen Schulz zeigte sich dennoch mit der Besucherzahl 2019 zufrieden. Insgesamt wurden 17 834 Badegäste gezählt. "Das sind zwar rund 3000 weniger als letztes Jahr, aber wir liegen im Mittel, wenn wir die Zahlen der letzten fünf Jahre zugrunde legen." Die Einnahmen fielen mit 34 000 Euro rund 7000 Euro niedriger aus, was eben auch an den fehlenden Besuchern lag. "Wir können zufrieden sein mit den Zahlen", bilanzierte Schulz die vorläufige Abrechnung des Freibads.