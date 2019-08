Marktbreit vor 1 Stunde

Zündelnde Jugendliche

setzen Müllsack in Brand

Am Mittwoch um 4.55 Uhr zündeten auf dem Gehweg in der Sudetenstraße in Marktbreit, vor einem Einfamilienhaus, zwei männliche Jugendliche einen Müllsack an. Laut Polizeibericht wurde dabei eine Tuja-Hecke beschädigt. Die geschätzte Schadensumme beträgt circa 150 Euro. Die beiden Jugendlichen flüchteten mit einem Fahrrad in Richtung Schlesierstraße. Über die Täter ist nichts bekannt. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Marktbreit mit insgesamt zehn Helfern aktiv.