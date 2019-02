Zuchtviehmarkt in der Frankenhalle

Am Dienstag, 12. März, hält der Rinderzuchtverband Franken seinen nächsten Markt in der Frankenhalle in Dettelbach. Es sind 50 Stück Großvieh und circa 420 Kälber aller Gattungen gemeldet, teilt der Rinderzuchtverband mit. Bei allen Tieren liege ein negativ BVD/MD-Antigentest vor. Die Zeitfolge: ab 10 Uhr Versteigerung in folgender Reihenfolge: Bullen, Kühe, Kalbinnen, Jungrinder, ab 13 Uhr Kälbermarkt. Infos und Kaufaufträge unter Tel.: (0931) 7904800.