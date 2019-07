Dettelbach vor 1 Stunde

Zuchtbullensohn aus Hohestadt erzielt Höchstpreis

Insgesamt wurden zum Markt am 16. Juli in der Dettelbacher Frankenhalle 33 Stück Großvieh aufgetrieben, heißt es in einer Pressemitteilung.Nach wie vor ergebe sich durch die geänderten Vermarktungsregeln im Restriktionsgebiet erhebliche Einschnitte in der Vermarktung, was die Nachfrage erheblich dämpft.