HÖRBLACH vor 34 Minuten

Zu wenig Seitenabstand

Am Sonntagnachmittag waren zwei Autofahrer auf der Staatsstraße 2271 von Hörblach kommend in Richtung Kitzingen unterwegs. Im Bereich des Klosterforstes wollte der hintere Pkw-Fahrer überholen. Während des Überholvorganges hielt er allerdings nicht genügend Seitenabstand und streifte das andere Fahrzeug. An den Fahrzeugen entstanden laut Polizeibericht Schäden von etwa 2500 Euro.