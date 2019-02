Zu wenig Platz im Feuerwehrhaus

Zum Abschluss seiner Bürgerversammlungen machte Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier in Geesdorf Station, um sich im Sportheim die Fragen und Anregungen der Bürger aus dem Ortsteil anzuhören. Ein Punkt dabei war das Feuerwehrhaus, in dem der Platz nicht ausreicht. Das Gebäude, das im Anschluss an das Sportheim steht, ist zu klein geworden. Steht das Fahrzeug in der Halle, haben die Wehrleute kaum mehr Platz, um sich dort umzuziehen, hieß es in der Versammlung.

Ein Anbau zur Vergrößerung würde die Sorgen lösen, den die Gemeinde auch machen würde. Doch dazu muss und wird Bürgermeister Knaier mit dem Besitzer des angrenzenden Grundstücks reden, ob dieser einige Quadratmeter verkaufen würde. Man hoffe darauf, eine Lösung zu finden.

Nicht so recht in den Griff bekam die Gemeinde das Problem mit den Ratten im Ortsteil, informierte Knaier auf Nachfrage. Nachdem die Tiere dort im Bach und Kanälen immer wieder auftauchten, hatte die Gemeinde im Vorjahr eine Spezialfirma beauftragt, Köder und Fallen auszulegen. Merklich reduziert habe sich die Population nicht, wie Bürgermeister Knaier berichtete. Die Nager fänden immer noch zu viel Nahrung etwa auf den Komposthaufen und in den Abfällen der Anwohner. Er appellierte an die Bürger, verstärkt darauf zu achten, was weggeworfen werde.

In der Versammlung monierte Friedrich Antor, dass die Ortsdurchfahrt von Wiesentheid her wie eine Buckelpiste sei. Er verstehe nicht, warum das Stück von der Einfahrt zum Sportheim bis zur Abzweigung in Richtung Kirchschönbach im Zuge der Erneuerung der Kreisstraße nicht mit asphaltiert wurde. Bürgermeister Knaier versprach, dass er diesen Punkt demnächst im Kreistag erneut ansprechen werde.

Die Baumfällaktion der Gemeinde am Bach im Bereich der Vogelschutzstraße prangerte Rita Herold als "Kahlschlag" an. Das sei wegen des Zustands der Bäume nötig gewesen, hielt Bürgermeister Knaier entgegen. Demnächst werde man dort auf der anderen Seite der Böschung weiterarbeiten, um sie mit Wasserbausteinen zu befestigen. Der Auftrag dazu sei bereits vergeben.

Auf die Frage zur Verlegung der Bushaltestelle im Bereich des Anwesens Kober antwortete Knaier, dass Haltestellen künftig nicht mehr auf privatem Grund stehen dürften. Deswegen werde sie an den Platz an der Kreuzung beim Anwesen Spath verlegt. Zum Thema Baugebiet teilte der Bürgermeister mit, dass die zehn ausgewiesenen Plätze bereits verkauft seien. Eine Erweiterung sei angedacht.