Zu viele Joints kosten jungen Mann die berufliche Zukunft

Die "Zeit der Irrungen und Wirrungen" ist zwei Jahre her. Jetzt hat sie einen 24-Jährigen vor dem Kitzinger Amtsgericht eingeholt. Weil er damals zehn Mal Marihuana gekauft und konsumiert hat, wurde er zu einer Geldstrafe von 2000 Euro (50 Tagessätze zu je 40 Euro) verurteilt. Schlimmer als die Geldstrafe treffen die "superharten Konsequenzen" die Pläne für seine Zukunft. Nach diesem Urteil kann er das geplante Studium der Sozialpädagogik auf Jahre vergessen.

Kein Praktikum mit Kindern und Jugendlichen

Die dafür benötigten Praktika und den dabei wichtigen Umgang mit Kindern, Jugendlichen oder Behinderten kann er nach dem Urteil nicht antreten. Das ist eine der gesetzlichen Folgen aus dem Urteil, machte ihm die Staatsanwältin deutlich. Sie sprach von "superharten", aber auch richtigen Konsequenzen: "Ich möchte auch nicht, dass der Angeklagte kleine Kinder oder Jugendliche betreut." Dafür habe sich der junge Mann disqualifiziert.

Genau diese Folgen wollte der 24-Jährige mit seinem Einspruch gegen einen Strafbefehl verhindern. Sein Anwalt nannte das Ziel der Aktion: die Einstellung des Verfahrens und damit die Chance auf das angestrebte Studium. Daran aber war nicht zu denken. Das machten sowohl die Staatsanwältin wie auch das Gericht ganz schnell deutlich: "Bei zehn Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz kommt eine Einstellung des Verfahrens nicht in Betracht."

Gericht lässt keine Milde walten

Das Gericht stellte klar: "Sie waren erwachsen, und Sie haben gewusst, dass das verboten ist." Jetzt müsse er die Konsequenzen tragen. Der Angeklagte räumte alles kleinlaut ein. In einer für ihn schwierigen Zeit ohne Orientierung und Plan habe er Marihuana von einem Kitzinger Dealer zu Beträgen zwischen 20 und 210 Euro gekauft und konsumiert. Jetzt aber sei diese "Zeit der Irrungen und Wirrungen" vorbei. Er wisse, wo er hinwolle und in der Sozialpädagogik habe er das gefunden, was er zum Beruf machen wolle.

"Pech gehabt", kam es von Seiten der Staatsanwaltschaft und des Gerichts. Als Erwachsener habe man die Konsequenzen seines Handelns zu tragen, bekam der junge Mann zu hören. Und noch mehr deutliche Worte: "Es gibt gute Gründe, dass manche Menschen manche Berufe nicht ausüben dürfen." Da gehe es dem jungen Mann nicht alleine so.

Berufung in der nächsten Instanz offen

Vor allem aber stehe der Gleichbehandlungsgrundsatz einer Einstellung des Verfahrens im Wege. "Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich", gab ihm die Richterin mit auf den Weg und: "In solchen Fällen werden keine Extrawürste gebraten." Ob der Mann versuchen wird, genau die mit einer Berufung in der nächsten Instanz zu bekommen, blieb am Ende der Verhandlung offen.