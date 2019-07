Gaibach vor 1 Stunde

Zu schnell unterwegs

Am Montagabend befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Gaibach die Hauptstraße. Beim Einbiegen in die Balthasar-Neumann-Straße verlor der Mann auf Grund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Gartenmauer, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.