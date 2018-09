Zu schnell unterwegs

Mit quietschenden Reifen und nach Polizei-Vermutungen viel zu schnell fuhr am Montagnachmittag ein 19-jähriger Autofahrer auf der Inneren Sulzfelder Straße in Kitzingen stadteinwärts. Dort geriet sein Mercedes CLK ins Schlingern, drehte sich um 180 Grad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen einen geparkten Ford Fiesta einer 40-jährigen Frau. Schaden an den Fahrzeugen: 8000 Euro.